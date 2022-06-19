Минобороны показало пуск «Калибров» по объектам ВСУ

Экипаж фрегата российского Черноморского флота выполнил успешный запуск ракет большой дальности типа «Калибр» по военным объектам украинской армии. Кадрами поделились в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет „Калибр“ по назначенным наземным целям», — сообщили представители ведомства.

Какие именно цели были поражены в ходе запуска, попавшего на видео, не уточняется. Однако 19 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что именно с помощью «Калибров» ВС России только за последние сутки лишили противника 10 гаубиц М777 и 20 единиц различной бронетехники.

Все пораженные объекты ВСУ получили от Запада в течение последних 10 дней. Они находились неподалеку от Николаева. Удар зафиксировали в 20:20 по местному времени. Об успешном выполнении этой задачи Конашенков сообщил в рамках ежедневного брифинга.