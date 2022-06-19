Минобороны показало пуск «Калибров» по объектам ВСУ
Минобороны показало, как фрегат ВМС РФ выпустил «Калибры» по объектам ВСУ
Экипаж фрегата российского Черноморского флота выполнил успешный запуск ракет большой дальности типа «Калибр» по военным объектам украинской армии. Кадрами поделились в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет „Калибр“ по назначенным наземным целям», — сообщили представители ведомства.
Какие именно цели были поражены в ходе запуска, попавшего на видео, не уточняется. Однако 19 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что именно с помощью «Калибров» ВС России только за последние сутки лишили противника 10 гаубиц М777 и 20 единиц различной бронетехники.
Все пораженные объекты ВСУ получили от Запада в течение последних 10 дней. Они находились неподалеку от Николаева. Удар зафиксировали в 20:20 по местному времени. Об успешном выполнении этой задачи Конашенков сообщил в рамках ежедневного брифинга.