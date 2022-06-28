Минобороны показало на видео попадание ракеты «Вихрь» в опорный пункт ВСУ

Ракета «Вихрь» ВС России поразила опорный пункт украинских военных с борта боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео этого момента.

На кадрах с прицельного комплекса вертолета показан пуск управляемой ракеты. Она точно попала в ворота здания, где находились украинские военные.

«В ворота залетела, четенько! Вот, то что надо», — отреагировал на пуск один из членов экипажа российского боевого вертолета.

Также на видео показана предполетная подготовка Ка-52, вылет на боевую задачу, пуск неуправляемых ракет с кабрирования, а также прямое попадание противотанковой управляемой ракеты по украинской бронетехнике.

Летчик армейской авиации ВКС России Александр заявил, что боевая задача — уничтожение тяжелой техники, опорных пунктов, малобронированной техники — выполнена на отлично, зафиксированы три попадания напрямую.