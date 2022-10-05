Минобороны показало на видео подготовку мобилизованных на полигонах | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 09:13 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало на видео подготовку мобилизованных на полигонах Минобороны опубликовало видео подготовки мобилизованных в разных регионах России Минобороны РФ

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Минобороны показало на видео подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа, Ульяновской, Амурской, Ростовской областей и Крыма. Военнослужащие проходят огневую и тактическую подготовку, отрабатывают сценарии реального боя.

«Нас подготавливают, мы обучаемся. Все будет у нас хорошо, Родина — за нас», — отметил один из мобилизованных, Игорь.

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«Считаю необходимым защищать свою Родину и поставленные ею цели и задачи», — добавил другой, Антон.

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По данным военного ведомства, на полигоне в Ульяновской области мобилизованные под руководством опытных офицеров выполняют боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов ГПР-7В, совершенствуют навыки передвижения на поле боя. Медицинские инструкторы проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи. Сейчас идет этап индивидуальной подготовки, затем мобилизованных научат действовать уже в составе взводов, рот и батальонов.

В Амурской области на полигоне «Белогорьевский» проходят тренировки гранатометчиков и расчетов АГС-17 из мобилизованных военнослужащих Восточного военного округа. После курса теоретической подготовки они закрепляют навыки и приемы стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Теоретическая часть предусматривает изучение технической стороны вооружения и специальной техники. На практической, которая проходит в полевых условиях, военнослужащие выполняют зачетные упражнения и отрабатывают учебно-боевые задачи. У гранатометчиков вырабатывают навыки ведения современного боя, разведки местности, умение быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке. Кроме того, проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, использованию приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимальную дальность в темное и светлое время суток.

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