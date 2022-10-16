Минобороны показало на видео историю подвига старшего разведчика спецназа | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 07:57 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало на видео историю подвига старшего разведчика спецназа Минобороны: по результатам работы разведки по огневым позициям ВСУ был нанесен точный удар

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Министерство обороны России опубликовало кадры истории подвига старшего разведчика подразделения специального назначения. Подробности героического поступка военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

Разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил на одном из направлений в зоне проведения спецоперации. Группе спецназа поставили задачу выявить и уничтожить подразделения противника.

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«После короткого контакта с передовым „секретом“ противника группа под прикрытием старшего разведчика Михаила отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и бронетехники противника и навела огонь артиллерии», — рассказали в Минобороны.

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В итоге по огневым позициям ВСУ был нанесен точный удар.

Михаил отходил, прикрывая товарищей, он был ранен и попал в госпиталь. Но после лечения разведчик снова вернулся на передовую.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательного подразделения Западного военного округа, которое выполняет задачи в зоне СВО. В ведомстве рассказали, как были получены данные о наращивании сил противника на одном из направлений.

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