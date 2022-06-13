Минобороны показало, как вертолет Ми-8 уничтожил живую силу ВСУ

Экипаж российского вертолета Ми-8 уничтожил живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Кадрами успешного выполнения боевой задачи поделилось Минобороны. Их опубликовал ТАСС.

«Группа огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы. Огнем группы огневой поддержки часть боевиков была уничтожена», — отметили представители ведомства.

Они отметили, что другая часть украинских военнослужащих была рассредоточена по местности. Это ограничило возможности удара по ним с вертолета.

Также представители ведомства сообщили, что экипаж выполнил эту боевую задачу во время вылета для визуальной разведки в зоне спецоперации России на Украине. Точное количество уничтоженной живой силы врага не уточняется.

На кадрах видно, что военнослужащие вели обстрел прямо с борта вертолета. Огневыми позициями стали открытые иллюминаторы и дверь судна.