Минобороны показало, как ВДВ готовят пути наступления в зоне спецоперации

Подразделения Воздушно-десантных войск совершили боевой выезд. Кадрами боевой работы экипажей поделились авторы Telegram-канала Минобороны.

Они отметили, что выезд проходил при ведении наступления на противника.

«На марше десантники проводят разведку местности и маршрутов выдвижения. Контроль за обстановкой осуществляют расчеты БпЛА», — написали представители Минобороны.

Выезд совершили в дневное время. Колонна ВДВ проехала по лестной местности, а также вдоль населенного пункта. Место выполнения задачи не разглашается. На бронетехнике видны опознавательные знаки Вооруженных сил России — литера V.

Также сегодня Минобороны рассказало, что ЗРС «Фаворит» Вооруженных сил России уничтожили ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые принадлежали ВСУ. Этим сообщением ведомства поделился RT.