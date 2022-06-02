Минобороны показало, как ВДВ готовят пути наступления в зоне спецоперации
Боевой выезд подразделений ВДВ попад на видео Минобороны
Подразделения Воздушно-десантных войск совершили боевой выезд. Кадрами боевой работы экипажей поделились авторы Telegram-канала Минобороны.
Они отметили, что выезд проходил при ведении наступления на противника.
«На марше десантники проводят разведку местности и маршрутов выдвижения. Контроль за обстановкой осуществляют расчеты БпЛА», — написали представители Минобороны.
Выезд совершили в дневное время. Колонна ВДВ проехала по лестной местности, а также вдоль населенного пункта. Место выполнения задачи не разглашается. На бронетехнике видны опознавательные знаки Вооруженных сил России — литера V.
Также сегодня Минобороны рассказало, что ЗРС «Фаворит» Вооруженных сил России уничтожили ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые принадлежали ВСУ. Этим сообщением ведомства поделился RT.