Минобороны показало, как в Донбассе заправляют военную технику | 360°

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Минобороны показало, как в Донбассе заправляют военную технику

Процесс заправки российской боевой техники в зоне спецоперации попал на видео

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Военные в зоне проведения спецоперации заправили более 500 единиц боевой техники. Их работу показало Минобороны России.

Сержант рассказал, что занимается заправкой с самого начала спецоперации. Его задача — подготовить к выезду не только колесную, но и гусеничную технику. Заправку проводили на территории Луганской и Донецкой народных республик. Это позволило войскам Центрального военного округа успешно справиться с задачами.

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«Было заправлено более 500 единиц техники, выдано более 100 тонн топлива», — сказал он.

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На кадрах видно, что военные работают быстро. Топливный шланг вставляют в горлышко бака, а на табло происходит отсчет литров. Вслед за одной машиной подъезжает другая.

Минобороны России также показало боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Военнослужащие Западного военного округа ночью ударили по объекту Вооруженных сил Украины. Комплексы относят к высокоточному оружию, они стреляют на расстояние до 500 километров.

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