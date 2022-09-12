Минобороны показало, как «Ураганы» уничтожают украинские позиции | 360°

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Минобороны показало, как «Ураганы» уничтожают украинские позиции

Минобороны показало кадры ударов «Ураганами» по украинским позициям

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Минобороны РФ показало работу артиллерии в ходе специальной военной операции. Пехота Тихоокеанского флота наносит удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» по украинским подразделениям.

«Цели противника, расположенные на значительном удалении, эффективно подавляются огнем 220- и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня „Ураган“ и „Град“. Реактивные снаряды уничтожают командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи», — сообщили в военном ведомстве.

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Уточняется, что украинские позиции были скрыты в лесу. Кроме того, во время боевой операции применили самоходные гаубицы «Гиацинт-С» и расчеты крупнокалиберных пулеметов.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа. Самолеты выполняли задачу по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения специальной операции.

Для оснащения самолета российские военные используют высокоточные ракеты «воздух — земля» и «воздух — воздух». Их целью может стать как наземный, так и воздушный объект.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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