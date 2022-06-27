Минобороны показало, как работают российские «Грады»
Минобороны РФ показало, как работают РСЗО «Град»
Российские военные используют при проведении спецоперации на Украине реактивные системы залпового огня «Град». Минобороны РФ показало, как происходит их подготовка к атаке, удар и передислокация.
На видео попала очередная операция расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа. Военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины. Батарея получила информацию об их местонахождении от артиллерийской разведки и расчетов беспилотников. Военные выдвинулись, заняли огневую позицию и нанесли удар.
«На этом взрывателе идет специальный таймер. Выставляется на определенную дальность, и реактивный снаряд раскрывается в воздухе, чем наиболее эффективен для поражения живой силы и легкой бронированной техники», — рассказал один из бойцов.
После удара расчет покинул огневую позицию и отправился в запасной район. Там «Град» перезарядили, после чего расчеты направились на выполнение новой боевой задачи.