Минобороны показало, как работают российские «Грады»

Российские военные используют при проведении спецоперации на Украине реактивные системы залпового огня «Град». Минобороны РФ показало, как происходит их подготовка к атаке, удар и передислокация.

На видео попала очередная операция расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа. Военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины. Батарея получила информацию об их местонахождении от артиллерийской разведки и расчетов беспилотников. Военные выдвинулись, заняли огневую позицию и нанесли удар.

«На этом взрывателе идет специальный таймер. Выставляется на определенную дальность, и реактивный снаряд раскрывается в воздухе, чем наиболее эффективен для поражения живой силы и легкой бронированной техники», — рассказал один из бойцов.

После удара расчет покинул огневую позицию и отправился в запасной район. Там «Град» перезарядили, после чего расчеты направились на выполнение новой боевой задачи.