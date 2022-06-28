28 июня 2022, 07:38
Минобороны показало, как работают радиолокационные станции «Небо-СВ»
Минобороны РФ показало работу расчетов радиолокационных станций «Небо-СВ»
За ситуацией в небе во время спецоперации на Украине следят с помощью радиолокационных станций «Небо-СВ». Боевое дежурство расчетов показало Минобороны РФ.
Специалисты ведут мониторинг воздушного пространства постоянно. Обнаружив объект, они докладывают о нем и берут на сопровождение. Потенциальной цели сразу приходит запрос «Свой-Чужой». Установив ее принадлежность, военные решают, что делать дальше — пропустить или атаковать. Если выбрано второе, к работе подключается дивизион ПВО.
Оборонное ведомство показало работу расчетов радиолокационных станций «Небо-СВ» и комплексов «Бук-М3». Военные быстро отреагировали, передали информацию в командный пункт и нанесли удар.