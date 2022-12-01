Спецоперация 01 декабря 2022, 09:07 Минобороны показало, как проходят учения на полигонах в Белоруссии Минобороны заявило об учениях военных ЗВО в Белоруссии

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Учения военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) России по тактической подготовке прошли на белорусских полигонах. Кадр оттуда опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram.

«Атакуя, мотострелки маневрируют на поле, не прекращая огонь. Стреляют военнослужащие как с ходу, так и во время коротких остановок, пытаясь таким образом подавить условного противника», — сказано в сообщении ведомства.

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После стрельбы военные анализируют работу, разбирают ошибки и вновь выходят на исходные позиции. Таким образом бойцы осваивают тактику современного пехотного боя. В этом деле важны все нюансы.

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Ежедневно военные ЗВО оттачивают мастерство ведения огня. Они стреляют из автоматов, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Ранее полковник Вооруженных сил России Иван Шиц сообщил, что российский танкист чудом спасся во время спецоперации на Украине.