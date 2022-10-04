Минобороны показало, как мобилизованных готовят в Ленинградской области | 360°

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Минобороны показало, как мобилизованных готовят в Ленинградской области

Минобороны опубликовало видео с обучения мобилизованных в Ленинградской области

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Практические занятия по боевой подготовке продолжаются в Ленинградской области на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Там тренируются призванные из запаса военные. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

«В ходе мероприятий под руководством опытных военнослужащих проводится комплекс занятий по огневой и тактической подготовке», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

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Уточняется, что мобилизованные восстанавливают свои умения по использованию и обслуживанию вооружения, военной, а также специальной техники.

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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил о начале частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что постепенно планируют призвать около 300 тысяч резервистов.

Накануне, 3 октября, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что военная подготовка и оснащение призванных в рамках мобилизации проходят в регионе на должном уровне.

Частичная мобилизация в РФ

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