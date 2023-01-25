Спецоперация 25 января 2023, 10:15 Минобороны показало, как добровольцы из ЦВО проходят боевое слаживание Минобороны опубликовало видео боевого слаживания добровольцев из ЦВО

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Добровольцы из Центрального военного округа прошли боевую подготовку и слаживание в тыловом районе спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале и показало кадры с места событий.

Представители ведомства сообщили, что речь идет о штурмовых отрядах «Шторм». Они ориентированы на прорыв в самых сложных и эшелонированных участках обороны Вооруженных сил Украины.

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Добровольцы изучили на полигоне применение тактических приемов перемещения во время стрелкового боя, подавление снайперских позиций и огневых точек с помощью ручных штурмовых гранат, стрелкового оружия и противотанковых гранатометов в условиях визуального контакта с врагом.

Также штурмовикам в ходе занятий рассказали об управлении беспилотными летательными аппаратами, тактической медицине, военной связи и топографии. Кроме того, Минобороны РФ сообщило об учениях экипажа фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по применению гиперзвукового ракетного оружия с помощью компьютерного моделирования.