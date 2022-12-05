Спецоперация 05 декабря 2022, 21:42 Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет «Калибр» для удара по военным объектам Украины

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Министерство обороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» по военным объектам Украины. Удары производились из высокоточного оружия по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей.

Пуски трех ракет «Калибр» производили в рамках массированного удара по объектам Украины. Военнослужащие ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования в понедельник, 5 декабря.

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Ранее ВСУ нанесли удары реактивными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Минобороны России сообщило о гибели трех военных в результате атаки ВСУ. Также известно о четырех раненых.

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Украинские БПЛА перехватили средства противовоздушной обороны ВКС России. В результате падения обломков реактивных беспилотников у двух самолетов зафиксировали серьезные повреждения.

Минобороны России показало боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Они нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.