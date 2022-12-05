05 декабря 2022, 21:42
Минобороны показало кадры запуска крылатых ракет «Калибр» для удара по военным объектам Украины
Министерство обороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» по военным объектам Украины. Удары производились из высокоточного оружия по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей.
Пуски трех ракет «Калибр» производили в рамках массированного удара по объектам Украины. Военнослужащие ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования в понедельник, 5 декабря.
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Ранее ВСУ нанесли удары реактивными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Минобороны России сообщило о гибели трех военных в результате атаки ВСУ. Также известно о четырех раненых.
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Украинские БПЛА перехватили средства противовоздушной обороны ВКС России. В результате падения обломков реактивных беспилотников у двух самолетов зафиксировали серьезные повреждения.
Минобороны России показало боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Они нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
Специальная военная операция РФ на Украине
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