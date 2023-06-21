Спецоперация 21 июня 2023, 18:40 Минобороны показало кадры уничтожения самолета ВСУ Минобороны: Су-35С ВКС России обнаружил и уничтожил украинский самолет

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Российский истребитель Су-35С ликвидировал самолет Вооруженных сил Украины. Кадры ликвидации показало Минобороны страны в Telegram-канале.

На видео показали подготовку экипажа к полету. Во время вылета пилоты обнаружили украинский самолет. Летчики навели прицел на воздушное судно противника и уничтожили его.

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«Наши „птички“ отрабатывают по противнику. Во время одного из боевых вылетов экипаж истребителя Су-35С ВКС России своевременно обнаружил и уничтожил самолет ВСУ», — отметили в публикации.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило, что отечественные бомбардировщики Су-34 для применения в зоне специальной военной операции получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы украинской армии.

Российская авиация на СВО действует оперативно и результативно. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, пилоты нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении.