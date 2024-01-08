08 января 2024, 12:08
Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ с помощью БПЛА
Минобороны опубликовало видео с уничтожением пехоты ВСУ в ДНР
Разведчики группировки войск «Юг» используют беспилотники, чтобы уничтожать пехоту противника в зоне СВО в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство опубликовало видеоролик, в котором российские военные показали свою работу. Разведчики прикрепили к квадрокоптеру взрывное устройство и запустили БПЛА к позициям противника.
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«Работаем „птицей“, скидываем сюрпризы на врага. Очищаем донецкую землю метр за метром, километр за километром», — рассказал командир отделения с позывным Ахиллес.
На кадрах видно, как российский дрон поразил цели с помощью сброшенных боеприпасов.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил украинское руководство в том, что информация о военных объектах страны оказалась в открытом доступе. По его словам, в интернете есть данные о местоположении оборонных предприятий и производителей вооружения. Генерал заявил, что утечку информации можно расценивать как государственную измену, за которую никто не понес наказания.
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