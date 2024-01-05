Спецоперация 05 января 2024, 23:23 Минобороны показало кадры ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском

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Минобороны России показало работу расчетов костромских десантников, громящих с помощью противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» позиции ВСУ на Артемовском направлении. Военное ведомство опубликовало видео в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российские военнослужащие уничтожают живую силу и технику противника. Наведение на цели проходит после получения координат. После выпуска управляемой ракеты из «Фагота» ее движение и результативность попадания контролируется с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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На Артемовском направлении работали расчеты ПТРК Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, уточнил телеканал «Звезда». Десантники уничтожили до полутора отделения ВСУ из «Фагота», а после смены позиций и двух пусков ракет из «Корнета» — еще около двух отделений украинских боевиков.

Ранее RT сообщил, что «Военная хроника» опубликовала кадры зачистки опорных пунктов украинских военных в Богдановке. Боестолкновения велись в двух километрах от Часова Яра. На этом направлении ВСУ регулярно пытаются предпринимать переброску резервов, однако к успеху это не приводит — украинские новобранцы открывают огонь друг по другу из-за путаницы.