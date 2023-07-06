Спецоперация 06 июля 2023, 03:30 Минобороны показало кадры разминирования Валуйек после обстрелов ВСУ Минобороны: саперы завершили разминирование города Валуйки после обстрелов ВСУ

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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа провели сплошное разминирование города Валуйки в Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ. Кадры работы опубликовало Минобороны России.

«После обстрелов ВСУ десятки домов и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. Саперы Западного военного округа завершили работу га месте прилетов. Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы», — указано в сообщении.

Во время разминирования саперы исследовали местность с помощью миноискателя и щупа. Особо опасные боеприпасы, которые нельзя переносить и брать в руки, подрывали на месте огневым способом. При этом военные объясняли жителям, что следует делать при обнаружении подозрительных предметов.

Вооруженные силы Украины вели атаку на город Валуйки из РСЗО «Град». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ пострадали 33 частных дома и 11 машин.