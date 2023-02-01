Спецоперация 01 февраля 2023, 07:21 Минобороны показало кадры работы военной полиции ЗВО Минобороны показало на видео, как военная полиция обеспечивает правопорядок в зоне СВО

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Министерство обороны России показало на видео, как сотрудники военной полиции Западного военного округа обеспечивают безопасность дорожного движения и соблюдение правопорядка в зоне проведения спецоперации. В ведомстве отметили, что военные полицейские круглосуточно находятся на страже порядка.

«Военные полицейские круглосуточно находятся на боевом дежурстве, осуществляют проверку гражданского населения и автомобилей для исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

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Среди задач сотрудников военной полиции на блокпостах: обеспечение безопасности движения воинских колонн и гражданского транспорта, проверка машин, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов.

В ведомстве обратили внимание, что для соблюдения скоростного режима перед российским блокпостом установлены искусственные препятствия и бетонные блоки.

Ранее Минобороны показало кадры работы передвижных хлебозаводов в полевых условиях.