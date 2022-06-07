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    07 июня 2022, 05:07

    Минобороны показало кадры работы расчетов САУ «Мста-С»

    Минобороны России показало кадры работы расчетов САУ «Мста-С» в ходе спецоперации

    Валерия Шафирко

    Работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ показало Министерство обороны РФ.

    Минобороны показало кадры работы расчетов САУ «Мста-С»

    Как уточнили в ведомстве, артиллеристы применили высокоточные 152 миллиметровые артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

    Расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции.

    Танки ВСУ уничтожили огнем артиллерийской батареи. Российские военные сорвали планы противника по подготовке к атаке, отметили в ведомстве.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация России за 24 часа нанесла удары по 73 районам сосредоточения техники и военнослужащих ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что в результате была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.