Минобороны показало кадры работы расчетов САУ «Мста-С»

Работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ показало Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, артиллеристы применили высокоточные 152 миллиметровые артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

Расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции.

Танки ВСУ уничтожили огнем артиллерийской батареи. Российские военные сорвали планы противника по подготовке к атаке, отметили в ведомстве.

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за 24 часа нанесла удары по 73 районам сосредоточения техники и военнослужащих ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что в результате была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.