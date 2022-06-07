Минобороны показало кадры работы расчетов САУ «Мста-С»
Минобороны России показало кадры работы расчетов САУ «Мста-С» в ходе спецоперации
Работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ показало Министерство обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, артиллеристы применили высокоточные 152 миллиметровые артиллерийские боеприпасы «Краснополь».
Расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции.
Танки ВСУ уничтожили огнем артиллерийской батареи. Российские военные сорвали планы противника по подготовке к атаке, отметили в ведомстве.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России за 24 часа нанесла удары по 73 районам сосредоточения техники и военнослужащих ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что в результате была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.