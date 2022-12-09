Спецоперация 09 декабря 2022, 07:28 Минобороны показало кадры работы передвижных хлебозаводов в полевых условиях Минобороны показало на видео, как пекут домашний хлеб для солдат в полевых условиях

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Министерство обороны России показало на видео, как организовано непрерывное материально-технического обеспечение подразделений Западного военного округа в полевых условиях. В ведомстве отметили, что хлебопекарные печи не остывают ни на час.

В одном из новых районов дислокации российских подразделений развернули передвижные механизированные хлебозаводы, кухни и столовые. В палатках хлебозавода открыли подвижные цеха, которые работают в полевых условиях. Домашний хлеб получается пышным и румяным.

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Производственные возможности комплексов с лихвой перекрывают потребности. Каждый день бойцам отправляют свежий хлеб не зависимо от того, насколько далеко от линии соприкосновения они находятся.

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«Возможности полевого хлебозавода — до 4 тонн в сутки. Хлеб из пшеничной муки, также выпекается из ржаной муки», — рассказал начальник продовольственной службы бригады МТО Василий.

Он отметил, сто после приготовления буханки доставляют на передовую, где выдают воинским частям и подразделениям.

Кроме того, в районе дислокации для солдат открыты комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки.

«Когда у военнослужащих есть все необходимое — ничто не отвлекает от выполнения основных задач. А это сейчас самое главное», — заключили в Минобороны.

Ранее бронетанковый ремзавод передал Минобороны бронетранспортеры БТР-82АМ.