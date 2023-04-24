24 апреля 2023, 07:26
Минобороны показало кадры отражения ВДВ контратаки украинских военных
Минобороны России показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ
Минобороны России показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку Вооруженных сил Украины на одном из направлений проведения спецоперации. Понеся значительные потери в живой силе и технике, боевики отступили.
«Подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО», — рассказали в ведомстве
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Противник, силами до мотопехотной роты, при поддержке танков и артиллерии пошел в контратаку, чтобы вернуть ранее утраченные позиции. Но боевиков встретил плотный огонь российских десантников.
Во время боя огнем из стрелкового оружия, гранатометов, противотанковых средств и артиллерии удалось уничтожить большое число украинских солдат и два танка. Понеся потери, боевики отступили.
Ранее российские летчики уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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