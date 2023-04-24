Спецоперация 24 апреля 2023, 07:26 Минобороны показало кадры отражения ВДВ контратаки украинских военных Минобороны России показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ

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Минобороны России показало на видео, как бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку Вооруженных сил Украины на одном из направлений проведения спецоперации. Понеся значительные потери в живой силе и технике, боевики отступили.

«Подразделения ВДВ отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО», — рассказали в ведомстве

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Противник, силами до мотопехотной роты, при поддержке танков и артиллерии пошел в контратаку, чтобы вернуть ранее утраченные позиции. Но боевиков встретил плотный огонь российских десантников.

Во время боя огнем из стрелкового оружия, гранатометов, противотанковых средств и артиллерии удалось уничтожить большое число украинских солдат и два танка. Понеся потери, боевики отступили.

Ранее российские летчики уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области.