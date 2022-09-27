«Готовы поддержать Родину». Первую группу мобилизованных отправили из Мурманска в Петербург для подготовки | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Viber «Готовы поддержать Родину». Первую группу мобилизованных отправили из Мурманска в Петербург для подготовки Минобороны показало кадры отправки мобилизованных из Мурманска в Петербург для подготовки

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Первая группа жителей Мурманской области, мобилизованных для прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил, отправилась в Санкт-Петербург для прохождения подготовки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Мобилизованных мурманчан проводили родные и близкие, творческие коллективы Северного флота выступили перед ними с концертной программой.

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«Я хочу вам искренне сказать спасибо. За то, что не бегали от повестки. Что когда стране понадобилась ваша помощь — вы пришли, вы готовы поддержать нашу Родину, наших бойцов», — напутствовал мобилизованных губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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Беседуя с военнослужащими, губернатор подчеркнул, что для поддержки их семей будет сделано все необходимое.

Исполняющий обязанности военного комиссара Мурманской области подполковник Александр Кузькин подчеркнул, что в строю призванных находятся только те граждане, которые прошли срочную службу в армии.

Согласно плану, отправка групп мобилизованных из Мурманска запланирована каждый день до 30 сентября.

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