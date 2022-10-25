Минобороны показало кадры церемонии награждения спецназовцев ЗВО на передовой | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 07:31 Минобороны показало кадры церемонии награждения спецназовцев ЗВО на передовой Минобороны РФ: бойцов спецназа ЗВО наградили на передовой

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Бойцам спецназа Западного военного округа вручили государственные награды за боевое мастерство, силу духа и бесстрашие прямо на передовой. Об этом Министерство обороны России сообщило вTelegram-канале.

Награждение было приурочен к профессиональному празднику военнослужащих, который они отметили на передовой.

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«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, военнослужащим были вручены очередные государственные награды на передовой», — рассказали в российском военном ведомстве.

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Церемонию награждения провел начальник разведки Западной группировкой войск. В ней приняли участие солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры линейных подразделений специального назначения. Спецназовцам вручены Ордена Мужества, медали «За отвагу» и Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней.

Ранее Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа. Бойцы спецназа выполняют задачи специальной военной операции.