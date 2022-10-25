Минобороны показало кадры церемонии награждения спецназовцев ЗВО на передовой | 360°

25 октября 2022, 07:31
Минобороны показало кадры церемонии награждения спецназовцев ЗВО на передовой
Минобороны РФ: бойцов спецназа ЗВО наградили на передовой
Бойцам спецназа Западного военного округа вручили государственные награды за боевое мастерство, силу духа и бесстрашие прямо на передовой. Об этом Министерство обороны России сообщило вTelegram-канале.
Награждение было приурочен к профессиональному празднику военнослужащих, который они отметили на передовой.
Реклама
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, военнослужащим были вручены очередные государственные награды на передовой», — рассказали в российском военном ведомстве.
Реклама
Церемонию награждения провел начальник разведки Западной группировкой войск. В ней приняли участие солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры линейных подразделений специального назначения. Спецназовцам вручены Ордена Мужества, медали «За отвагу» и Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней.
Ранее Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа. Бойцы спецназа выполняют задачи специальной военной операции.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама