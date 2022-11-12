12 ноября 2022, 07:38
Минобороны показало кадры интенсивной боевой подготовки на полигонах ВС Республики Беларусь
Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку в Белоруссии
Министерство обороны России показало процесс интенсивной боевой подготовки на полигонах Вооруженных сил Белоруссии. Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений мобилизованных и добровольцев проводятся в дневное и ночное время.
Военнослужащие совершенствуют стрельбу из штатного оружия. Они осваивают вождение боевых машин, проходят психологическую полосу препятствий, изучают навыки тактической медицины и другие дисциплины.
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«Ребята очень внимательно слушают, и от этого у нас все лучше результаты», — отметил командир артиллеристского орудия Виталий.
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Военнослужащие, техника и вооружение прибыли в Республику Беларусь на спецэшелонах в начале ноября. Белорусские военнослужащие встречали их с хлебом и солью. Военный оркестр на перроне играл сразу два гимна — Белоруссии и России.
Ранее Минобороны показало процесс подготовки личного состава сформированных мотострелковых подразделений в тылу спецоперации. Они упражняются в метании гранат, учатся поражать цели из гранатометов и преодолевать тактическую полосу.
Минобороны РФ
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