13 ноября 2022, 07:54
Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации
Минобороны показало боевые вылеты самолетов Су-35С ВКС России в зоне СВО
Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С Воздушно-космические сил России в ходе специальной военной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе.
Кроме того, в их задачу входит прикрытие самолетов-штурмовиков и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины.
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«Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса», — отметили в военном ведомстве.
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При обнаружении воздушной цели, экипажи истребителей идентифицируют ее, как самолет противника, и уничтожают при помощи ракетного вооружения.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты Ка-52 в зоне СВО превзошли ожидаемый предел возможностей. При проектировании винтокрылых машин инженеры заложили значения максимальной нагрузки, но пилоты уже превзошли их.
Кроме того, наилучшим образом себя проявили штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-28. Боевая работа проводится только комплексно, войска задействуют бомбы, мины и пушки.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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