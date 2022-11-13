Спецоперация 13 ноября 2022, 07:54 Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации Минобороны показало боевые вылеты самолетов Су-35С ВКС России в зоне СВО

Читать 360tv в

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С Воздушно-космические сил России в ходе специальной военной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе.

Кроме того, в их задачу входит прикрытие самолетов-штурмовиков и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины.

Реклама

«Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса», — отметили в военном ведомстве.

Реклама

При обнаружении воздушной цели, экипажи истребителей идентифицируют ее, как самолет противника, и уничтожают при помощи ракетного вооружения.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты Ка-52 в зоне СВО превзошли ожидаемый предел возможностей. При проектировании винтокрылых машин инженеры заложили значения максимальной нагрузки, но пилоты уже превзошли их.

Кроме того, наилучшим образом себя проявили штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-28. Боевая работа проводится только комплексно, войска задействуют бомбы, мины и пушки.