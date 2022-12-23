Спецоперация 23 декабря 2022, 09:08 Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» Минобороны России показало, как расчет РСЗО «Ураган» выполняет задачи в зоне СВО

Читать 360tv в

Российские военные продолжают выполнение задач в рамках проведения спецоперации. Минобороны РФ поделилось видео боевой работы РСЗО «Ураган» Центрального военного округа. Кадры опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

Бойцы установили автомобиль на выгодном месте и настроили установку для ведения огня.

Реклама

«Второй, я Абакан. По цели залпом!» — отметили военнослужащие, после чего провели атаку.

Реклама

На кадрах с квадрокоптера видно, что снаряды поразили точки и уничтожили вооружение ВСУ. После этого автомобиль РСЗО «Ураган» сменил место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь.

Российские и белорусские военные проходят боевую подготовку на полигонах республики. В Минобороны РФ рассказали, что бойцы прикрывают друг друга и отрабатывают действия техники на боевых позициях.

Россия стремится к тому, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил президент Владимир Путин. По его словам, страна не отказывалась от проведения переговоров — в отличие от украинской стороны. Глава государства отметил, что благодаря ежедневным брифингам Минобороны россияне в курсе развития событий в зоне проведения спецоперации.