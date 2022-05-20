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    20 мая 2022, 09:47

    Минобороны показало кадры боевой работы российских вертолетов Ми-28 и Ка-52 на Украине

    Оксана Кириллова

    Минобороны России выложило в соцсетях видео боевой работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 во время специальной операции на Украине. Система управления устроена так, чтобы повысить точность применения вооружения и минимизировать расход боеприпасов.

    Экипажи уничтожают украинскую военную технику, склады боеприпасов ВСУ и другую инфраструктуру, ориентируясь на указанные разведкой координаты.

    «Машина себя зарекомендовала очень хорошо, у нее хороший пилотажно-навигационный комплекс, система управления позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, при котором процесс прицеливания осуществляется без участия летчика», — рассказали в российской армии.

    Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами работы авиации ВС России во время спецоперации.