Минобороны показало кадры боевой работы российских вертолетов Ми-28 и Ка-52 на Украине

Минобороны России выложило в соцсетях видео боевой работы многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 во время специальной операции на Украине. Система управления устроена так, чтобы повысить точность применения вооружения и минимизировать расход боеприпасов.

Экипажи уничтожают украинскую военную технику, склады боеприпасов ВСУ и другую инфраструктуру, ориентируясь на указанные разведкой координаты.

«Машина себя зарекомендовала очень хорошо, у нее хороший пилотажно-навигационный комплекс, система управления позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, при котором процесс прицеливания осуществляется без участия летчика», — рассказали в российской армии.

Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами работы авиации ВС России во время спецоперации.