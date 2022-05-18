Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Тор-М2У»

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» во время специальной операции.

В ведомстве отмечают, что комплексы обеспечивают российские войска щитом от нападения воздушных объектов противника. Они могут различать вертолеты, самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты и поражать их все.

Следить за потенциальной целью в темное время суток помогают встроенные в камеры тепловизоры. При этом радиус обзора у «Тора» составляет» 32 километра. Он может охватить диапазон высот до 10 тысяч метров.

По словам начальника расчета ЗРК по имени Тимур, машина модернизирована и предназначена для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений.

«Данная машина модернизирована. Установлены камеры. Для экипажа очень удобно, особенно для механика-водителя. Он может ориентироваться и передвигаться по камерам. Цель мы можем пометить практически сразу. Когда она зашла в зону нашего обнаружения — мы ее сразу ловим. Это буквально две-три секунды, и открываем огонь», — пояснил военный.

Данные установки могут совершать запуск ракеты прямо на ходу, не останавливаясь, что позволяет осуществлять прикрытие подразделений на марше.

Зенитчики отмечают, что позиции техники в целях безопасности приходится менять несколько раз в день. При этом возможность совмещения походного и боевого режима позволяет свести всю опасность к минимуму.