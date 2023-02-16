Спецоперация 16 февраля 2023, 07:40 Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий «Хоста» Минобороны показало кадры работы расчета САУ «Хоста» в ходе специальной военной операции

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Министерство обороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских орудий «Хоста» Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие круглосуточно уничтожают цели ВСУ.

«Наша задача — поддержка пехоты, работа по целям в зоне ответственности пехоты», — рассказал командир взвода управления.

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В ведомстве уточнили, что экипажи боевых машин в круглосуточном режиме наносят огневое поражение по укрепрайонам противника. Поражение объектов ВСУ проводится одиночно и парами.

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Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотники и группы спецразведки.

Отработав по целям, экипажи самоходных артиллерийских орудий покидают позиции, чтобы сделать перезарядку САУ «Хоста».

Ранее Минобороны показало на видео боевую работу огнеметной системы «Солнцепек».