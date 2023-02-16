16 февраля 2023, 07:40
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий «Хоста»
Минобороны показало кадры работы расчета САУ «Хоста» в ходе специальной военной операции
Министерство обороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских орудий «Хоста» Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие круглосуточно уничтожают цели ВСУ.
«Наша задача — поддержка пехоты, работа по целям в зоне ответственности пехоты», — рассказал командир взвода управления.
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В ведомстве уточнили, что экипажи боевых машин в круглосуточном режиме наносят огневое поражение по укрепрайонам противника. Поражение объектов ВСУ проводится одиночно и парами.
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Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотники и группы спецразведки.
Отработав по целям, экипажи самоходных артиллерийских орудий покидают позиции, чтобы сделать перезарядку САУ «Хоста».
Ранее Минобороны показало на видео боевую работу огнеметной системы «Солнцепек».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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