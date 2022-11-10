Спецоперация 10 ноября 2022, 08:21 Минобороны показало кадры боевой работы расчетов дронов «Орлан-10» в зоне проведения спецоперации Минобороны показало кадры работы расчетов БПЛА «Орлан-10» в ходе СВО

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Министерство обороны России показало боевую работу расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне специальной военной операции. В ведомстве назвали дроны одной «птичкой» для множества целей.

«Орланы», в зависимости от используемого оборудования, способны проводить радиоразведку, перехватывать переговоры противника, проводить видеосъемку районов дислокации украинских боевиков», — сказано в сообщении Минобороны.

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Кроме того, умные дроны могут делать рассылку СМС-сообщений абонентам сотовых операторов в зоне СВО с призывами сложить оружие.

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Высокий уровень разведданных беспилотников достигнут за счет использования комбинированных источников информации. При обнаружении радиосигналов и перехвате переговоров в указанный район направляется дрон с видеооборудованием, который не только делает фото и видеофиксацию, но и способен точечно распознать объекты противника.

Собранные при помощи дронов координаты военной инфраструктуры и огневых позиций передают артиллерийским подразделениям, которые наносят огневое поражение ВСУ.

«Занимаемся разведкой, передаем координаты нахождения техники и скопления людей», — рассказал о боевых задачах начальник расчета БПЛА «Орлан».

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы огнеметной системы «Солнцепек».