Спецоперация 24 декабря 2022, 07:59 Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 Минобороны показало кадры боевых вылетов истребителей Су-34 в ходе СВО

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Министерство обороны России показало боевую работу экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе специальной военной операции. В ведомстве обратили внимание на превосходство самолетов в воздухе.

«Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях», — уточнили в Минобороны.

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков несут боевое дежурство на аэродромах базирования, они вылетают на задания с ракетами различного класса.

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Летчик Даниил рассказал, что при выполнении боевых вылетов они прикрывают штурмовую авиацию, ведут поиск наземных объектов, распознают их и уничтожают. По его словам, морально-психологическое состояние в коллективе боевое, все настроены на работу, никто не жалуется. По мнению летчика, специальная военная операция дает колоссальный боевой опыт.

«Приобретем новые умения и навыки и испытываем новые способы ведения боевых действий», — сказал он.

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