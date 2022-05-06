Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских установок «Мста-С» в ходе спецоперации

Российские военные работают и на артиллерийских установках «Мста-С». Минобороны РФ показало, как это все происходит.

Речь идет о расчетах 152-миллиметровых самоходных артустановок «Мста-С».

«Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы противника», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировал телеканал «Звезда».

В министерстве отметили, что расчеты САУ «Мста-С» открывают огонь с закрытых позиций по разведанным целям. Они находятся на позициях украинских нацбатальонов и подразделений ВСУ.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация соседнего государства. Он заявил, что к нему за помощью обратилось руководство ЛНР и ДНР. По его словам, нужно защитить народ Донбасса, больше нельзя смотреть, как он подвергается геноциду и издевательствам.

Каждый день Минобороны РФ сообщает о ходе спецоперации. По последним данным, Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами уничтожили склад боеприпасов ВСУ, который находится на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

Кроме того, ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили тактический ракетный комплекс «Точка-У» украинских сил, расположенный в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области. Средства ПВО РФ сбили в районе ЛНР один МиГ-29 и один Су-25 Украины.