Минобороны показало кадры боевой подготовки военнослужащих в Калининградской области | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 07:58 Минобороны показало кадры боевой подготовки военнослужащих в Калининградской области Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую подготовку в Калининградской области

Читать 360tv в

Министерство обороны России показало процесс боевой учебы военнослужащих на полигонах самого западного региона России. В Калининградской области мобилизованные проходят боевое слаживание подразделений.

С резервистами проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. Они проходят на нескольких полигонах Балтийского флота. Тренировками руководят опытные офицеры.

Реклама

«Ежедневно в ходе занятий мобилизованные выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 „Пламя“ и РПГ-7», — рассказали в военном ведомстве.

Реклама

«Подготовка ведется отличная: мы постоянно на стрельбищах, на полигоне, отрабатываем меткость. Кроме того, изучаем связь», — рассказал мобилизованный Виктор.

Ранее Минобороны показало на видео боевую работу расчета миномета «Сани», а также передовых авианаводчиков Западного военного округа. 120-миллиметровые минометы 2С12 «Сани» предназначены для поражения живой силы, оружия и техники противника.