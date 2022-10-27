Минобороны показало кадры боевой подготовки военнослужащих в Калининградской области | 360°

27 октября 2022, 07:58
Минобороны показало кадры боевой подготовки военнослужащих в Калининградской области
Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую подготовку в Калининградской области
Министерство обороны России показало процесс боевой учебы военнослужащих на полигонах самого западного региона России. В Калининградской области мобилизованные проходят боевое слаживание подразделений.
С резервистами проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. Они проходят на нескольких полигонах Балтийского флота. Тренировками руководят опытные офицеры.
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«Ежедневно в ходе занятий мобилизованные выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 „Пламя“ и РПГ-7», — рассказали в военном ведомстве.
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«Подготовка ведется отличная: мы постоянно на стрельбищах, на полигоне, отрабатываем меткость. Кроме того, изучаем связь», — рассказал мобилизованный Виктор.
Ранее Минобороны показало на видео боевую работу расчета миномета «Сани», а также передовых авианаводчиков Западного военного округа. 120-миллиметровые минометы 2С12 «Сани» предназначены для поражения живой силы, оружия и техники противника.
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