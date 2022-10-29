Минобороны показало кадры боевой подготовки танкистов на полигоне ЗВО | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 07:58 Минобороны показало кадры боевой подготовки танкистов на полигоне ЗВО Минобороны РФ показало видео боевой подготовки танковых экипажей ЗВО Минобороны РФ / Публичное достояние

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу танковых экипажей на полигоне Западного военного округа. Для военнослужащих, проходивших службу в подразделениях, организованны учебные занятия на Т-72Б3 и Т-80У.

«В рамках подготовки экипажей на полигоне ЗВО военнослужащие проходят комплекс упражнений, в который входят преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями и выполнение стрельб по мишеням», — рассказали в военном ведомстве.

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Главная задача командиров танковых экипажей и операторов-наводчиков — пристреляться, досканально освоить вооружение Т-72 и Т-80. Механики-водители совершенствуют управление тяжелыми боевыми машинами.

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На занятиях танкисты оттачивают взаимозаменяемость экипажа. В случае необходимости механик может взять на себя стрельбу, а оператор — командование.

«В состав танковых экипажей входит командир, наводчик и механик-водитель», — уточнил командир взвода Николай.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мотострелковых подразделений в тылу СВО.