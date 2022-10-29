Минобороны показало кадры боевой подготовки танкистов на полигоне ЗВО | 360°

29 октября 2022, 07:58
Минобороны показало кадры боевой подготовки танкистов на полигоне ЗВО
Минобороны РФ показало видео боевой подготовки танковых экипажей ЗВО
Министерство обороны России показало на видео боевую работу танковых экипажей на полигоне Западного военного округа. Для военнослужащих, проходивших службу в подразделениях, организованны учебные занятия на Т-72Б3 и Т-80У.
«В рамках подготовки экипажей на полигоне ЗВО военнослужащие проходят комплекс упражнений, в который входят преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями и выполнение стрельб по мишеням», — рассказали в военном ведомстве.
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Главная задача командиров танковых экипажей и операторов-наводчиков — пристреляться, досканально освоить вооружение Т-72 и Т-80. Механики-водители совершенствуют управление тяжелыми боевыми машинами.
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На занятиях танкисты оттачивают взаимозаменяемость экипажа. В случае необходимости механик может взять на себя стрельбу, а оператор — командование.
«В состав танковых экипажей входит командир, наводчик и механик-водитель», — уточнил командир взвода Николай.
Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мотострелковых подразделений в тылу СВО.
Минобороны РФ
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