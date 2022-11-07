Минобороны показало кадры боевой подготовки расчетов пушек «Гиацинт-Б» в Ленинградской области | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 10:12 Минобороны показало кадры боевой подготовки расчетов пушек «Гиацинт-Б» в Ленинградской области Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку на полигоне ЗВО

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Министерство обороны России показало процесс подготовки расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области. В ведомстве отметили, что занятия с резервистами, призванными в рамках частичной мобилизации, и добровольцами не прекращаются ни днем, ни ночью.

«В ходе слаживания артиллерийских батарей расчеты пушек „Гиацинт-Б“ отрабатывают ведение огня по условному противнику с закрытых позиций», — рассказали в Минобороны.

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Военнослужащие отрабатывают маскировку огневых позиций, поражение мишеней на различных дальностях. Они учатся точно корректировать огонь орудий с помощью беспилотников и выполнять контрогневые маневры.

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Мобилизованный Андрей рассказал, что до мобилизации был школьным учителем, преподавал ОБЖ и историю.

«Но долг позвал, я военный пенсионер. Теперь командую дивизионом. У нас замечательный коллектив, в глазах у бойцов уже появился огонь, в движениях — четкость», — отметил Андрей.

Ранее Министерство обороны России показало процесс подготовки личного состава сформированных мотострелковых подразделений. Тренировки проходили на одном из полигонов ЗВО в тыловых районах проведения спецоперации.