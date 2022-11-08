Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений на полигонах Белоруссии | 360°

08 ноября 2022, 07:45
Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений на полигонах Белоруссии
Минобороны РФ: боевое слаживание подразделений проводится на полигонах Белоруссии
Министерство обороны России показало процесс интенсивной подготовки личного состава военнослужащих региональной группировки войск и боевое слаживание подразделений на полигонах ВС Республики Беларусь.
Военнослужащие, техника и вооружение прибыли в Республику Беларусь на спецэшелонах.
Реклама
«Белорусские военнослужащие встречали эшелоны из России с хлебом и солью. Военный оркестр на перроне играл сразу два гимна — Белоруссии и России», — сказано в сообщении военного ведомства.
Реклама
На полигонах военнослужащие Западного военного округа проводят стрельбы из штатного оружия, совершенствуются в вождении боевых машин, учатся проходить психологическую полосу препятствий, изучают навыки тактической медицины.
Интенсивная подготовка и боевое слаживание подразделений проводятся и днем и ночью.
Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой подготовки расчетов пушек «Гиацинт-Б» в Ленинградской области. В числе задач, которые стоят перед военнослужащими: отработать маскировку огневых позиций, научиться поражать мишени на разном расстоянии и корректировать огонь орудий беспилотниками.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама