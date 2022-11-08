Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений на полигонах Белоруссии | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 07:45 Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений на полигонах Белоруссии Минобороны РФ: боевое слаживание подразделений проводится на полигонах Белоруссии

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Министерство обороны России показало процесс интенсивной подготовки личного состава военнослужащих региональной группировки войск и боевое слаживание подразделений на полигонах ВС Республики Беларусь.

Военнослужащие, техника и вооружение прибыли в Республику Беларусь на спецэшелонах.

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«Белорусские военнослужащие встречали эшелоны из России с хлебом и солью. Военный оркестр на перроне играл сразу два гимна — Белоруссии и России», — сказано в сообщении военного ведомства.

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На полигонах военнослужащие Западного военного округа проводят стрельбы из штатного оружия, совершенствуются в вождении боевых машин, учатся проходить психологическую полосу препятствий, изучают навыки тактической медицины.

Интенсивная подготовка и боевое слаживание подразделений проводятся и днем и ночью.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой подготовки расчетов пушек «Гиацинт-Б» в Ленинградской области. В числе задач, которые стоят перед военнослужащими: отработать маскировку огневых позиций, научиться поражать мишени на разном расстоянии и корректировать огонь орудий беспилотниками.