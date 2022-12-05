05 декабря 2022, 07:44
Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Ставропольском крае
Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку на Ставрополье
Министерство обороны России показало процесс подготовки личного состава сформированных подразделений мобилизованных в Ставропольском крае. В их составе: резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. Тренировки проводились на одном из полигонов региона.
«Боевое слаживание идет на отлично. Мобилизованные отрабатывают тактику ведения боя», — рассказали в ведомстве.
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Военнослужащие под руководством опытных инструкторов уже изучили на практике способы ведения сражений со сменой огневых позиций.
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Мобилизованные отметили, что упор делается на все. Один из учебных боев с противником закончился шквальным и «кинжальным» огнем из всех видов вооружения.
В Минобороны обратили внимание, что после боевой тренировки с каждым бойцом проводится разбор ошибок. Цель занятий — довести действие каждого военнослужащего до автоматизма.
Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мотострелковых подразделений в тылу СВО и в Калининградской области.
Минобороны РФ
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