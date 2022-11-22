22 ноября 2022, 07:53
Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области
Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку под Калининградом
Министерство обороны России показало процесс подготовки мобилизованных в Калининградской области. Тренировки проводились на одном из полигонов. В их составе подразделений: резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.
«Боевые стрельбы — плановый этап боевой подготовки мобилизованных. Военнослужащие стреляют по условному противнику днем и ночью, в сложных погодных условиях», — рассказали в военном ведомстве.
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На учебных стрельбах сформированы боевые пары военнослужащих. Задания для мобилизованных усложняются постоянно: сокращается время появления целей, а расстояние до них увеличивается.
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Ракетные соединения ВС России полностью перевооружили на современные «Искандер-М». Среди преимуществ этих реактивных систем залпового огня — высокая скорострельность, и большая дальность охвата целей противника.
Минобороны РФ
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