Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне в тылу СВО | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 07:41 Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигоне в тылу СВО Минобороны РФ: мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя на полигоне в тылу СВО

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Министерство обороны России показало процесс подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в тыловом районе проведения специальной военной операции. Для лучшей адаптации резервистов и добровольцев к боевой обстановке все занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

«На полигоне мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. Вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться в составе подразделений», — сказано в сообщении военного ведомства.

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Для тех мужчин, кто проходил срочную службу в танковых подразделениях, организованны учебные занятия на танках Т-72Б3 и Т-80У.

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Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мотострелковых подразделений в тылу СВО. На огневую и тактическую подготовку уходит по несколько часов в день. Занятия с военнослужащими ведут офицеры с боевым опытом. Кроме того, ведомство показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.