Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 07:57 Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку на полигонах

Читать 360tv в

Министерство обороны России показало процесс подготовки личного состава сформированных воинских подразделений на полигонах. Стрельба, которую ведут мобилизованные из Амурской области, не стихает ни днем, ни ночью.

В составе воинских подразделений резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.

Реклама

«Армейская тактическая стрельба сейчас актуальна, потому что приходится вести стрельбу из различных положений, при штурме зданий. Приходится проводить экстренные перезарядки», — рассказал инструктор Алексей.

Реклама

Он уточнил, что огонь военнослужащие ведут из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов.

Ранее Минобороны показало процесс подготовки личного состава сформированных мотострелковых подразделений на одном из полигонов Западного военного округа в тыловых районах проведения специальной военной операции. Кроме того, были опубликованы кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.