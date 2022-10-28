Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах | 360°

28 октября 2022, 07:57
Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных на полигонах
Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку на полигонах
Министерство обороны России показало процесс подготовки личного состава сформированных воинских подразделений на полигонах. Стрельба, которую ведут мобилизованные из Амурской области, не стихает ни днем, ни ночью.
В составе воинских подразделений резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.
Реклама
«Армейская тактическая стрельба сейчас актуальна, потому что приходится вести стрельбу из различных положений, при штурме зданий. Приходится проводить экстренные перезарядки», — рассказал инструктор Алексей.
Реклама
Он уточнил, что огонь военнослужащие ведут из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов.
Ранее Минобороны показало процесс подготовки личного состава сформированных мотострелковых подразделений на одном из полигонов Западного военного округа в тыловых районах проведения специальной военной операции. Кроме того, были опубликованы кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама