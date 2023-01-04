04 января 2023, 07:41
Минобороны показало кадры боевой подготовки минометчиков в тыловых районах спецоперации
Минобороны РФ: минометчики ЦВО проходят огневую и тактическую подготовку в тылу СВО
Министерство обороны России показало процесс подготовки минометчиков Центрального военного округа в тыловых районах спецоперации. В ведомстве уточнили, что солдаты отрабатывают все необходимые действия до автоматизма.
«Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых рубежах, ориентирование, прицеливание и стрельбы», — рассказали в Минобороны.
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Кроме того, бойцы учатся применять тактику «кочующих минометов». Ее смысл заключается в быстрой смене огневых позиций, которые находятся близко к противнику. Использование тактики тактику «кочующих минометов» позволяет наносить Вооруженным силам Украины максимально возможный урон.
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Ранее Минобороны РФ показало боевую подготовку мотострелковых подразделений в тылу СВО. А также кадры боевой подготовки мобилизованных военнослужащих в Калининградской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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