Спецоперация 04 января 2023, 07:41 Минобороны показало кадры боевой подготовки минометчиков в тыловых районах спецоперации Минобороны РФ: минометчики ЦВО проходят огневую и тактическую подготовку в тылу СВО

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Министерство обороны России показало процесс подготовки минометчиков Центрального военного округа в тыловых районах спецоперации. В ведомстве уточнили, что солдаты отрабатывают все необходимые действия до автоматизма.

«Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых рубежах, ориентирование, прицеливание и стрельбы», — рассказали в Минобороны.

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Кроме того, бойцы учатся применять тактику «кочующих минометов». Ее смысл заключается в быстрой смене огневых позиций, которые находятся близко к противнику. Использование тактики тактику «кочующих минометов» позволяет наносить Вооруженным силам Украины максимально возможный урон.

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Ранее Минобороны РФ показало боевую подготовку мотострелковых подразделений в тылу СВО. А также кадры боевой подготовки мобилизованных военнослужащих в Калининградской области.