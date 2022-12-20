20 декабря 2022, 07:54
Минобороны показало кадры боевой подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв»
Минобороны РФ: экипажи танков Т-90М «Прорыв» начали боевую подготовку в зоне СВО
Министерство обороны России показало процесс боевой подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» в зоне специальной военной операции. В ведомстве эту военную технику называют «прорывной» машиной.
Партия современных модернизированных танков поступила на вооружение военнослужащих Центрального военного округа. Экипажи боевых машин совершенствуют навыки огневой подготовки и управления техникой. Инструкторы, которые обучают танкистов, имеют серьезный опыт.
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Военные отрабатывают стрельбу по мишеням с различных позиций. Огонь корректируют при помощи дронов.
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«Есть система наблюдения, тепловизор, башня „Корд“ вращается. Я могу наблюдать за противником, могу переключаться на наводчика, могу стрелять из пушки за командира», — рассказал о возможностях боевой машины командир танкового взвода.
После завершения боевого слаживания танковые экипажи будут выполнять задачи в составе группировки подразделений «Отважные» в зоне СВО.
В понедельник, 19 декабря, танкисты на Т-80 сорвали нападение ВСУ в Харьковской области.
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