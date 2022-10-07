«Все объясняют, показывают». Минобороны показало ход подготовки мобилизованных в Новосибирске | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber «Все объясняют, показывают». Минобороны показало ход подготовки мобилизованных в Новосибирске Мобилизованные россияне проходят учебно-боевую подготовку в Новосибирске

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В России с 21 числа действует режим частичной мобилизации. Призванных граждан сначала отправляют на учебные полигоны. В Telegram-канале Минобороны поделились кадрами подготовки военнослужащих в Новосибирске.

По данным представителей ведомства, отработка боевых навыков проходит круглосуточно. На учебной территории мобилизованные россияне уже примерили армейскую форму и приступили к освоению управления военной техникой.

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Один из призванных рассказал, как проходят тренировки.

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«Все объясняют, показывают. Что непонятно — спрашиваем. А так все нормально», — поделился он.

На опубликованных в Telegram-канале Минобороны кадрах видно, что мобилизованные россияне оттачивают навыки работы с бронетехникой, минами и другими боеприпасами.

Также собеседник представителей ведомства рассказал, что им дали инженерные знания. По его словам, его сослуживцев уже научили обращению с противопехотным и противотанковым оборудованием.

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