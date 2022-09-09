Минобороны показало движение колонн автомобилей ВС России на Харьковском направлении | 360°

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Минобороны показало движение колонн автомобилей ВС России на Харьковском направлении

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Минобороны опубликовало видео, на котором автомобили ВС России движутся на Харьковском направлении. Машины едут колонной, в кадр попало не менее 10 из них.

Российская армия перебросила бронетехнику в сторону Харькова сегодня. Ранее оборонное ведомство показало кадры проезда бронетранспортеров БТР-82А, буксируемых 152-миллиметровых гаубиц Д-20 и других машин в этом направлении.

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ подтянули в регион все свои резервы и несут огромные потери.

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Тем временем Минобороны России сообщило о ликвидации более 50 украинских военнослужащих в районе Харькова — ВС РФ нанесли высокоточный удар по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады. Кроме того, в Харьковской и Днепропетровской областях уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. В районе Червоного Донца ликвидирована американская боевая машина РСЗО HIMARS.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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