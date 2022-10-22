Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских орудий | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 09:24 Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских орудий Минобороны: скорость боевой работы российских артиллерийских расчетов превосходит ВСУ

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Расчеты российских самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона» в короткий срок выполняют большое количество задач и быстро уходят с огневой позиции. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«На данном примере мы показали, как выполняем огневую задачу. Сейчас идет такое мнение, что ВСУ намного маневреннее, но, как мы сейчас показали, мы в короткий срок выполняем большое количество задач и быстро уходим с огневой позиции», — рассказал командир оружия.

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«Нона» подавляет живую силу противника, бронированную технику и пункты управления. А дроны помогают в разведке, корректировке огня и контролируют поражения целей.

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