Минобороны России опубликовало в Теlеgrаm-канале видео стрельбы реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ во время спецоперации на Украине.

Военнослужащие ЗВО получили координаты целей от беспилотной авиации и разведки. Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удар по выявленным позициям противника.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над территорией ЛНР. Украинские солдаты спасаются бегством, бросая военные трофеи, которые переходят союзным войскам.

Ранее сенатор Владимир Джабаров поблагодарил военнослужащих ВС РФ за борьбу с нацизмом на Украине. По его мнению, не стоит торопить выполнение задач спецоперации, все идет по плану.