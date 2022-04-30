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    30 апреля 2022, 12:59

    Минобороны показало работу ракетных комплексов «Искандер»

    Александр Иванов

    Российские военные нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по пунктам управления воинских формирований ВСУ. Минобороны показало видео с произошедшим.

    По данным «Интерфакса», военнослужащие заранее провели разведку, которая обнаружила вражескую цель.

    «По пунктам управления был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) „Искандер“», — говорится в видео.

    В ролике военные получили задачу и отправились на пусковую позицию. Они вычислили точное местонахождение цели, запустили ракету, а затем сменили огневую позицию для выполнения других задач.