Минобороны показало работу ракетных комплексов «Искандер»

Российские военные нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по пунктам управления воинских формирований ВСУ. Минобороны показало видео с произошедшим.

По данным «Интерфакса», военнослужащие заранее провели разведку, которая обнаружила вражескую цель.

«По пунктам управления был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) „Искандер“», — говорится в видео.

В ролике военные получили задачу и отправились на пусковую позицию. Они вычислили точное местонахождение цели, запустили ракету, а затем сменили огневую позицию для выполнения других задач.