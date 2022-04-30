30 апреля 2022, 12:59
Минобороны показало работу ракетных комплексов «Искандер»
Российские военные нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по пунктам управления воинских формирований ВСУ. Минобороны показало видео с произошедшим.
По данным «Интерфакса», военнослужащие заранее провели разведку, которая обнаружила вражескую цель.
«По пунктам управления был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) „Искандер“», — говорится в видео.
В ролике военные получили задачу и отправились на пусковую позицию. Они вычислили точное местонахождение цели, запустили ракету, а затем сменили огневую позицию для выполнения других задач.