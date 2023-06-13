Спецоперация 13 июня 2023, 07:30 Минобороны подписало контракты с семью добровольческими подразделениями Четыре добровольческих отряда и три бригады подписали контракт с Минобороны

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Командиры семи добровольческих подразделений подписали контракты с Министерством обороны России. Соглашение подразумевает единое правовое регулирование работы этих формирований в зоне спецоперации, единый подход к их обеспечению, а также распространение государственных мер соцзащиты и поддержки на добровольцев и их семьи. Об этом сообщил канал «Звезда» со ссылкой на представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

«Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в ходе СВО», — рассказал журналистам Алексеев.

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Он убежден, что формирования, находящиеся в составе добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные задачи, и указал на их обученность, экипированность и высокую мотивированность. По мнению генерал-лейтенанта, другие формирования добровольческого корпуса подпишут аналогичное соглашение в течение недели.

Приказ, определяющий порядок организации служебной работы добровольческих организаций подписал министр обороны Сергей Шойгу. Согласно документу, добровольческие отряды подпишут контракты с оборонным ведомством до 1 июля 2023 года. Контракты с Минобороны уже подписал отряд «Ахмат».