Важное 18 февраля 2024, 14:00 Минобороны подготовит списки бойцов и летчиков, освободивших Авдеевку Песков: Минобороны составит списки бойцов и летчиков, освободивших Авдеевку

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Минобороны составит персональные списки бойцов и летчиков, которые принимали участие в операции по освобождению Авдеевки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Обязательно герои нашей операции будут награждены», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков обратил внимание, что в телеграмме президента, которую направили командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, не упомянули летчиков.

В связи с этим он отдельно подчеркнул, что глава государства особо отмечает летчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное освобождение Авдеевки.

О полном взятии под контроль населенного пункта министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину 17 февраля. Этот город был мощным оборонительным узлом ВСУ.

«От украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — уточнили в Минобороны.